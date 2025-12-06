Repas de clôture Téléthon Touvérac

Repas de clôture Téléthon

Salle socioculturelle de Touvérac Touvérac Charente

Repas de clôture Téléthon, animé par les choristes de Méli-Mélo Vox et La Petite Chandelle. Buvette sur place, pensez à apporter assiettes et couverts !

English : Repas de clôture Téléthon

Telethon closing dinner, hosted by the Méli-Mélo Vox and La Petite Chandelle choirs. Refreshments available on site, remember to bring your own plates and cutlery!

