Repas de clôture Téléthon Touvérac samedi 6 décembre 2025.
Salle socioculturelle de Touvérac Touvérac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
moins de 12 ans
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Repas de clôture Téléthon, animé par les choristes de Méli-Mélo Vox et La Petite Chandelle. Buvette sur place, pensez à apporter assiettes et couverts !
Salle socioculturelle de Touvérac Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 79 95
English : Repas de clôture Téléthon
Telethon closing dinner, hosted by the Méli-Mélo Vox and La Petite Chandelle choirs. Refreshments available on site, remember to bring your own plates and cutlery!
