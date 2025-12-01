Repas de distillerie au domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan
Repas de distillerie au domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan samedi 13 décembre 2025.
Repas de distillerie au domaine Brard Blanchard
1 Chemin de Routreau Boutiers-Saint-Trojan Charente
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 12:30:00
fin : 2025-12-13 15:00:00
Date(s) :
2025-12-13
A l’occasion de la nouvelle campagne de distillation qui va démarrer le 1er décembre, nous avons le plaisir de vous inviter à un repas convivial dans notre distillerie,
.
1 Chemin de Routreau Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 19 58 contact@brard-blanchard.fr
English :
To mark the start of the new distillation campaign on December 1, we are pleased to invite you to a convivial meal in our distillery,
L’événement Repas de distillerie au domaine Brard Blanchard Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2025-12-05 par Destination Cognac