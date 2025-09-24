REPAS DE FAMILLE Place Toulouse

Place Benoît Arzac Toulouse Haute-Garonne

24 septembre 2025 20:30:00

26 septembre 2025 21:40:00

Tarif : 8 EUR

Une descente aux enfers pour retrouver l’une des familles les plus maudites de la mythologie les Atrides.

Dans ce repas post-mortem, Agamemnon, Clytemnestre, Iphigénie, Électre, Oreste, et même Pélops sont réunis, enfermés ensemble pour régler leurs comptes.

Trahisons, vengeances et réconciliations impossibles… Les rancunes sont tenaces. Pourront-ils enfin briser la malédiction ? Ou rejoueront-ils, encore et encore, le cycle infernal ? Un exutoire bouffon et tragique version extrême et mythologique de nos repas de famille. Très instructif… 8 .

English :

A descent into the underworld to track down one of mythology?s most cursed families? the Atreides.

In this post-mortem meal, Agamemnon, Clytemnestra, Iphigenia, Electra, Orestes and even Pelops are reunited, locked up together to settle scores.

German :

Ein Abstieg in die Hölle, um eine der verfluchtesten Familien der Mythologie aufzuspüren: die Atriden.

In diesem postmortalen Mahl sind Agamemnon, Klytämnestra, Iphigenie, Elektra, Orest und sogar Pelops versammelt, die zusammen eingesperrt sind, um ihre Rechnungen zu begleichen.

Italiano :

Una discesa negli inferi per rintracciare una delle famiglie più maledette della mitologia: gli Atreidi.

In questo pasto post-mortem, Agamennone, Clitennestra, Ifigenia, Elettra, Oreste e persino Pelope sono riuniti, rinchiusi insieme per regolare i loro conti.

Espanol :

Un descenso a los infiernos para rastrear a una de las familias más malditas de la mitología: los Atreides.

En esta comida post-mortem, Agamenón, Clitemnestra, Ifigenia, Electra, Orestes e incluso Pélope se reúnen, encerrados juntos para saldar sus cuentas.

