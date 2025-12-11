Repas de fêtes La Chapelle-Baloue

Repas de fêtes

Salle des fêtes La Chapelle-Baloue Creuse

Tarif : 33 – 33 – EUR

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Repas de fête à la Chapelle Baloue, salle des fêtes , tarif 33€.

Inscriptions au plus tôt car les places sont limitées 05 55 89 84 31 .

Salle des fêtes La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 84 31

