Repas de fêtes La Chapelle-Baloue

Repas de fête à la Chapelle Baloue, salle des fêtes , tarif 33€.
Inscriptions au plus tôt car les places sont limitées 05 55 89 84 31 .
Salle des fêtes La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 84 31
