Repas de fêtes Scorlion Thomas Routhieau Saint-Jean-d’Angély mercredi 24 décembre 2025.
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-31
Chers Angériens et d’ailleurs !!!
comme tous les ans, nous vous proposons notre de menu de fêtes à emporter !
pas de cuisine, pas de courses … que du plaisir !!!!
Thomas Routhieau 5 rue de l’ Abbaye Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 52 61 restaurant-le-scorlion@hotmail.com
English :
Dear Angériens and elsewhere !!!
as we do every year, we’re offering our festive takeaway menu!
no cooking, no shopping … just pleasure !!!!
German :
Liebe Angler und Leute aus anderen Ländern!!!
wie jedes Jahr bieten wir Ihnen unser Festtagsmenü zum Mitnehmen an!
kein Kochen, kein Einkaufen … nur Spaß !!!!
Italiano :
Cari abitanti di Angers e non solo!
come ogni anno, vi proponiamo il nostro menu da asporto per le feste!
niente cucina, niente spesa… solo piacere !!!!
Espanol :
Queridos habitantes de Angers y alrededores
como cada año, les proponemos nuestro menú festivo para llevar
¡¡¡¡sin cocinar, sin comprar… sólo placer !!!!
