Repas de fêtes Scorlion Thomas Routhieau Saint-Jean-d’Angély

Repas de fêtes Scorlion

Thomas Routhieau 5 rue de l' Abbaye Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Chers Angériens et d’ailleurs !!!

comme tous les ans, nous vous proposons notre de menu de fêtes à emporter !

pas de cuisine, pas de courses … que du plaisir !!!!

.

Thomas Routhieau 5 rue de l’ Abbaye Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 52 61 restaurant-le-scorlion@hotmail.com

English :

Dear Angériens and elsewhere !!!

as we do every year, we’re offering our festive takeaway menu!

no cooking, no shopping … just pleasure !!!!

German :

Liebe Angler und Leute aus anderen Ländern!!!

wie jedes Jahr bieten wir Ihnen unser Festtagsmenü zum Mitnehmen an!

kein Kochen, kein Einkaufen … nur Spaß !!!!

Italiano :

Cari abitanti di Angers e non solo!

come ogni anno, vi proponiamo il nostro menu da asporto per le feste!

niente cucina, niente spesa… solo piacere !!!!

Espanol :

Queridos habitantes de Angers y alrededores

como cada año, les proponemos nuestro menú festivo para llevar

¡¡¡¡sin cocinar, sin comprar… sólo placer !!!!

