Repas de fin d’année- Commarin

Salle Agnès Morlet Commarin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Repas de fin d’année , organisé par le Comité des fêtes et de la culture de Commarin, sur réservation avant le 9 novembre .

Salle Agnès Morlet Commarin 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 29 64 44

English : Repas de fin d’année- Commarin

German : Repas de fin d’année- Commarin

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas de fin d’année- Commarin Commarin a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Pouilly Bligny