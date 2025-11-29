Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas de fin d’année du Moto Club Réolais Salle des fêtes Fontet samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes Le bourg Fontet Gironde

Grand repas de fin d’année organisé par le moto club réolais à la salle des fêtes de Fontet. Inscription avant le 21novmbre. Soirée animée par DJ Globule. N’oubliez pas de porter vos couverts.   .

Salle des fêtes Le bourg Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 83 24 68  motoclubreolais@wanadoo.fr

