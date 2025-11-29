Repas de fin d’année du Moto Club Réolais Salle des fêtes Fontet
Repas de fin d’année du Moto Club Réolais Salle des fêtes Fontet samedi 29 novembre 2025.
Repas de fin d’année du Moto Club Réolais
Salle des fêtes Le bourg Fontet Gironde
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Grand repas de fin d’année organisé par le moto club réolais à la salle des fêtes de Fontet. Inscription avant le 21novmbre. Soirée animée par DJ Globule. N’oubliez pas de porter vos couverts. .
Salle des fêtes Le bourg Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 83 24 68 motoclubreolais@wanadoo.fr
English : Repas de fin d’année du Moto Club Réolais
German : Repas de fin d’année du Moto Club Réolais
Italiano :
Espanol : Repas de fin d’année du Moto Club Réolais
L’événement Repas de fin d’année du Moto Club Réolais Fontet a été mis à jour le 2025-11-05 par OT de l’Entre-deux-Mers