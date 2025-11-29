Repas de fin d’année du Moto Club Réolais Salle des fêtes Fontet

Repas de fin d’année du Moto Club Réolais

Salle des fêtes Le bourg Fontet Gironde

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Grand repas de fin d’année organisé par le moto club réolais à la salle des fêtes de Fontet. Inscription avant le 21novmbre. Soirée animée par DJ Globule. N’oubliez pas de porter vos couverts. .

Salle des fêtes Le bourg Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 83 24 68 motoclubreolais@wanadoo.fr

English : Repas de fin d’année du Moto Club Réolais

German : Repas de fin d’année du Moto Club Réolais

Italiano :

Espanol : Repas de fin d’année du Moto Club Réolais

L’événement Repas de fin d’année du Moto Club Réolais Fontet a été mis à jour le 2025-11-05 par OT de l’Entre-deux-Mers