Repas de fin d’année Mairie Meaulne-Vitray

Repas de fin d’année Mairie Meaulne-Vitray mercredi 10 décembre 2025.

Repas de fin d’année

Mairie Club Vivre Ensemble à Meaulne Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 12:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

L’association Vivre ensemble à Meaulne-Vitray vous invite à son déjeuner de fin d’année pour un moment de partage dans une ambiance conviviale.

.

Mairie Club Vivre Ensemble à Meaulne Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 67 44 46 andre.varennes453@orange.fr

English :

The Vivre ensemble à Meaulne-Vitray association invites you to its end-of-year luncheon for a convivial moment of sharing.

German :

Der Verein Vivre ensemble à Meaulne-Vitray lädt Sie zu seinem Jahresendessen ein, bei dem Sie sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen können.

Italiano :

L’associazione Vivre ensemble à Meaulne-Vitray vi invita al pranzo di fine anno per un momento conviviale di condivisione.

Espanol :

La asociación Vivre ensemble à Meaulne-Vitray le invita a su almuerzo de fin de año para un momento de convivencia.

L’événement Repas de fin d’année Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2025-08-26 par Montluçon Tourisme