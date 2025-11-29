Repas de fin de saison Salle polyvalente Brie-sous-Mortagne
Repas de fin de saison Salle polyvalente Brie-sous-Mortagne samedi 29 novembre 2025.
Repas de fin de saison
Salle polyvalente 3 rue des Ecoles Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Repas de fin de saison dans une ambiance folklorique ben d’chez nous .
Soirée animée par les Batégails de Saintonge.
.
Salle polyvalente 3 rue des Ecoles Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr
English :
End-of-season meal in a ben d’chez nous folk atmosphere.
Entertainment by the Batégails de Saintonge.
German :
Essen zum Saisonende in einer folkloristischen Atmosphäre ben d’chez nous .
Der Abend wird von den Batégails de Saintonge musikalisch umrahmt.
Italiano :
Cena di fine stagione in un’atmosfera popolare ben d’chez nous .
Intrattenimento dei Batégails de Saintonge.
Espanol :
Comida de fin de temporada en un ambiente folclórico ben d’chez nous .
Animación a cargo de los Batégails de Saintonge.
L’événement Repas de fin de saison Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique