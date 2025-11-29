Repas de fin de saison Salle polyvalente Brie-sous-Mortagne

Repas de fin de saison

Salle polyvalente 3 rue des Ecoles Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Repas de fin de saison dans une ambiance folklorique ben d’chez nous .

Soirée animée par les Batégails de Saintonge.

Salle polyvalente 3 rue des Ecoles Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr

English :

End-of-season meal in a ben d’chez nous folk atmosphere.

Entertainment by the Batégails de Saintonge.

German :

Essen zum Saisonende in einer folkloristischen Atmosphäre ben d’chez nous .

Der Abend wird von den Batégails de Saintonge musikalisch umrahmt.

Italiano :

Cena di fine stagione in un’atmosfera popolare ben d’chez nous .

Intrattenimento dei Batégails de Saintonge.

Espanol :

Comida de fin de temporada en un ambiente folclórico ben d’chez nous .

Animación a cargo de los Batégails de Saintonge.

L'événement Repas de fin de saison Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-10-28