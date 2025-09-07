Repas de Graissac Salle d’animation Argences en Aubrac

Repas de Graissac Salle d’animation Argences en Aubrac dimanche 7 septembre 2025.

Repas de Graissac

Salle d’animation Graissac Argences en Aubrac Aveyron

Repas amical et dansant animé par Tonus Musette .

Menu

Salade de gésiers, magret de canard

Poitrine de veau farcie, légumes

Fromage et Dessert

Réservation jusqu’au 30 août, au heures de repas, auprès de Mme Rodier 06 48 65 88 20 , M Raffy 05 65 66 47 27, M Rigal 05 65 66 43 61, Mme Dijols au 05 65 66 41 11.

Organisé par le Comité d’animation de Graissac. 13 .

Salle d’animation Graissac Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 43 61

English :

A friendly meal and dancing with Tonus Musette.

German :

Freundschaftliche Mahlzeit mit Tanz, moderiert von Tonus Musette .

Italiano :

Un pasto conviviale e balli con Tonus Musette.

Espanol :

Una comida amistosa y baile con Tonus Musette.

