Repas de Gym Forme Loisir salle des fêtes Monflanquin samedi 18 octobre 2025.

salle des fêtes 1945 Place du 8 Mai Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 18 EUR

2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Venez au repas d’automne de la GFLM, la réservation est obligatoire.

+33 6 60 36 11 06

English : Repas de Gym Forme Loisir

Come and join us for the GFLM autumn meal. Reservations are essential.

German : Repas de Gym Forme Loisir

Kommen Sie zum Herbstessen der GFLM, eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Partecipate al pranzo autunnale del GFLM: la prenotazione è indispensabile.

Espanol : Repas de Gym Forme Loisir

Ven a la comida de otoño del GFLM. Es imprescindible reservar.

