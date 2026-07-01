Informations pratiques

Lascaux

Repas de la Batteuse

Lascaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Repas pot au feu à 12h30.

10€ enfants de 5 à 10 ans

20€ adultes

Sur inscription au 06 88 73 91 35 .

Lascaux 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 91 35

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English : Repas de la Batteuse

L’événement Repas de la Batteuse Lascaux a été mis à jour le 2026-07-11 par Brive Tourisme