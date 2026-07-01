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AGENDA · Lascaux

Repas de la Batteuse Lascaux

dimanche 26 juillet 2026 · Lascaux

Repas de la Batteuse Lascaux

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Ville
19130 Lascaux
Département
Corrèze
Tarif

Lascaux

Repas de la Batteuse

Lascaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Repas pot au feu à 12h30.
10€ enfants de 5 à 10 ans
20€ adultes
Sur inscription au 06 88 73 91 35   .

Lascaux 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 91 35 

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English : Repas de la Batteuse

L’événement Repas de la Batteuse Lascaux a été mis à jour le 2026-07-11 par Brive Tourisme