AGENDA · Lascaux
Repas de la Batteuse Lascaux
dimanche 26 juillet 2026 · Lascaux
Informations pratiques
Lascaux
Repas de la Batteuse
Lascaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Repas pot au feu à 12h30.
10€ enfants de 5 à 10 ans
20€ adultes
Sur inscription au 06 88 73 91 35 .
Lascaux 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 91 35
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English : Repas de la Batteuse
L’événement Repas de la Batteuse Lascaux a été mis à jour le 2026-07-11 par Brive Tourisme