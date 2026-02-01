Repas de la charrette Salle de la Grand-Terre Aureille

Repas de la charrette

Samedi 21 février 2026 à partir de 19h30. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez profiter du Repas de la Charrette le samedi 21 février à partir de 19h30 à la Salle de la Grand-Terre à Aureille !Familles

Organisé par l’association Carreto Ramado d’Aureille.



Arrivée pour le repas à 19h30, animation musicale par Terry Dagil

Menu Salade landaise, Agneau de Provence avec haricots et gratin dauphinois, Fromage, Dessert, Vin et Café



Inscription avant le 13 février auprès d’Alisée par téléphone ou par mail .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 60 75 42 charrette.aureille@gmail.com

English:

Come and enjoy the Charrette meal on Saturday 21 February from 7.30pm at the Salle de la Grand-Terre in Aureille!

