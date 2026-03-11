Repas de la chasse à Duhort-Bachen Duhort-Bachen

Repas de la chasse à Duhort-Bachen

Salle Pierre Dubroca Duhort-Bachen Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Fête de la chasse Duhort Bachen 2026

Samedi 21 Mars à 19h30 Repas de l’ACCA ouvert à tous — Salle Pierre Dubroca.

– Garbure à l’ancienne Sauce de sanglier Sanglier cuit à la ficelle au feu de bois avec flageolets Salade, dessert Café, Digestif, vin compris

Prix Adulte 20€ Enfant 7 € jusqu’à 12 ans Gratuit jusqu’à 5 ans

Réservation avant k vendredi 13 mars auprès de Anthony 06 87 20 53 83 Michelle 06 72 86 19 05 .

Salle Pierre Dubroca Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 53 83

