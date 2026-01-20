Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains

Repas de la chasse à Eugénie

Foyer municipal Eugénie-les-Bains Landes

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Repas par l’ACCA d’Eugénie-les-Bains

Au menu

Garbure, assiette landaise, côte à l’os accompagnée de frites, salade, fromage tourtière avec boule de glace, café , digestif et vin compris

20€ par personne

gratuit 8ans

10€ pour les 8-15 ans .

Foyer municipal Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

