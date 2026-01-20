Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains
Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains dimanche 8 mars 2026.
Repas de la chasse à Eugénie
Foyer municipal Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Repas par l’ACCA d’Eugénie-les-Bains
Au menu
Garbure, assiette landaise, côte à l’os accompagnée de frites, salade, fromage tourtière avec boule de glace, café , digestif et vin compris
20€ par personne
gratuit 8ans
10€ pour les 8-15 ans .
Foyer municipal Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de la chasse à Eugénie
L’événement Repas de la chasse à Eugénie Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-15 par Tourisme Aire Eugénie