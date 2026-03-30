Repas de la chasse à Pouillon

212 Rue des Écoles Pouillon Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Un repas de la chasse ouvert à tous est organisé le dimanche 19 avril à 12h au Foyer Municipal de Pouillon. Au menu assiette du chasseur, axoa de chevreuil, sanglier grillé, salade, fromage, omelette norvégienne, avec café, vin et digestif.

Réservation avant le 12 avril 2026.

Un repas de la chasse ouvert à tous est organisé le dimanche 19 avril à 12h00 au Foyer Municipal de Pouillon. Les participants pourront profiter d’un menu complet comprenant une assiette du chasseur, de l’axoa de chevreuil avec pommes vapeur, du sanglier grillé accompagné de flageolets, une salade avec fromage, une omelette norvégienne, ainsi que le café, le vin et le digestif.

Les réservations sont à effectuer avant le dimanche 12 avril 2026 aux numéros indiqués sur l’affiche. .

212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 92 71

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English : Repas de la chasse à Pouillon

A hunter’s meal open to all will be held on Sunday April 19th at 12pm at the Foyer Municipal in Pouillon. Menu: hunter’s plate, venison axoa, grilled wild boar, salad, cheese, Norwegian omelette, with coffee, wine and digestif.

Reservations by April 12, 2026.

L’événement Repas de la chasse à Pouillon Pouillon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans