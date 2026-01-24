Repas de la chasse Aire-sur-l’Adour
Repas de la chasse Aire-sur-l’Adour samedi 14 février 2026.
Repas de la chasse
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Organisé par l’ACCA d’Aire-sur-l’Adour
MENU
VELOUTÉ DE POMMES DE TERRE ET CAROTTES AU CUMIN
PAUPIETTE DE SAUMON FARCIE AUX POIVRONS & VELOUTÉ CRÉMEUX A L’ANIS ÉTOILÉ
CIVET DE BICHE ET SON ACCOMPAGNEMENT
SALADE VERTE ET SON DUO DE FROMAGES
TARTE AU CITRON MERINGUÉE CAFÉ, VIN & ARMAGNAC COMPRIS
OUVERT À TOUS
À PARTIR DE 12H AU CENTRE D’ANIMATION
INSCRIPTIONS JUSQU’AU MARDI 10 FÉVRIER 2026 AUPRÈS DE M. BRAU 06.15.66.90.33 M. CLOWEZ 06.15.79.77.13 M. GOURDON 06.22.03.28.04 M. LABARBE 06.29.24.63.20 .
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 66 90 33
English : Repas de la chasse
