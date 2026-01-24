Repas de la chasse Aire-sur-l’Adour

Repas de la chasse

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes

Organisé par l’ACCA d’Aire-sur-l’Adour

MENU

VELOUTÉ DE POMMES DE TERRE ET CAROTTES AU CUMIN

PAUPIETTE DE SAUMON FARCIE AUX POIVRONS & VELOUTÉ CRÉMEUX A L’ANIS ÉTOILÉ

CIVET DE BICHE ET SON ACCOMPAGNEMENT

SALADE VERTE ET SON DUO DE FROMAGES

TARTE AU CITRON MERINGUÉE CAFÉ, VIN & ARMAGNAC COMPRIS

OUVERT À TOUS

À PARTIR DE 12H AU CENTRE D’ANIMATION

INSCRIPTIONS JUSQU’AU MARDI 10 FÉVRIER 2026 AUPRÈS DE M. BRAU 06.15.66.90.33 M. CLOWEZ 06.15.79.77.13 M. GOURDON 06.22.03.28.04 M. LABARBE 06.29.24.63.20 .

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 66 90 33

