Repas de la chasse Auzits dimanche 8 février 2026.
1297 Route du Riou Viou Auzits Aveyron
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
A la salle des fêtes d’Auzits à 12h. Réservation: Teil Jeremy: 06.18.78.90.92
1297 Route du Riou Viou Auzits 12390 Aveyron Occitanie
English :
At the village hall of Auzits at 12 am. Reservation: Teil Jeremy: 06.18.78.90.92
