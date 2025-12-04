Repas de la chasse

1297 Route du Riou Viou Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

A la salle des fêtes d’Auzits à 12h. Réservation: Teil Jeremy: 06.18.78.90.92

.

1297 Route du Riou Viou Auzits 12390 Aveyron Occitanie

English :

At the village hall of Auzits at 12 am. Reservation: Teil Jeremy: 06.18.78.90.92

L’événement Repas de la chasse Auzits a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)