Repas de la chasse Auzits

Repas de la chasse

Repas de la chasse Auzits dimanche 8 février 2026.

Repas de la chasse

1297 Route du Riou Viou Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

A la salle des fêtes d’Auzits à 12h. Réservation: Teil Jeremy: 06.18.78.90.92
  .

1297 Route du Riou Viou Auzits 12390 Aveyron Occitanie  

English :

At the village hall of Auzits at 12 am. Reservation: Teil Jeremy: 06.18.78.90.92

L’événement Repas de la chasse Auzits a été mis à jour le 2025-12-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)