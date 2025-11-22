Repas de la chasse Bahus-Soubiran
Repas de la chasse Bahus-Soubiran samedi 22 novembre 2025.
Salle des fêtes Bahus-Soubiran
L’ACCA vous propose son repas le Samedi 22 novembre.
Réservation auprès de
Yohan 06 45 96 15 54
Coco 06 71 88 38 26
Menu Garbure, Civet de Chevreuil, Faux Filet Façon Cote à l’Os — Frites maison, Salade Fromage, Dessert Vin — Café .
Salle des fêtes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 96 15 54
