Repas de la chasse Bahus-Soubiran

Repas ACCA Bahus Soubiran
L’ACCA de Bahus Soubiran vous propose son traditionnel repas le dimanche 15 février à 12h.
Inscriptions auprès de Yohan 0645961554
Ou Coco 0671883826 avant le 10 février .
Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 96 15 54
