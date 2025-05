Repas de la chasse – Bran, 29 mai 2025 12:00, Bran.

repas organisé par l’ACCA de la commune. Réservation avant le 25 mai.

salle des fêtes

Bran 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 59 81 91

English :

meal organized by the local ACCA. Reservations by May 25.

German :

mahlzeit, die von der ACCA der Gemeinde organisiert wird. Reservierung vor dem 25. Mai.

Italiano :

pranzo organizzato dall’ACCA locale. Si prega di prenotare entro il 25 maggio.

Espanol :

comida organizada por la ACCA local. Se ruega reservar antes del 25 de mayo.

L’événement Repas de la chasse Bran a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge