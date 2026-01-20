Repas de la chasse

salle des fêtes Bran Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

repas organisé par l’ACCA de la commune. Réservation avant le 02 février..

salle des fêtes Bran 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 59 81 91

English :

meal organized by the local ACCA. Reservations by February 02…

L’événement Repas de la chasse Bran a été mis à jour le 2026-01-20 par Offices de Tourisme de Jonzac