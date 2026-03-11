Repas de la Chasse Comps-la-Grand-Ville
Repas de la Chasse Comps-la-Grand-Ville dimanche 15 mars 2026.
Repas de la Chasse
Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville Aveyron
Tarif : 18 EUR
18
Tarif de base plein tarif
Menu sur réservation
Date et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
12h Salle des fêtes. Concocté par un groupe de chasseurs de l’Entente Cassagnes/Comps/Salmiech. Tarif 18€. Sur réservation impérative au plus tôt au 06 81 69 73 14 ou au 06 42 67 93 89.
18 .
Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie
English :
12pm Salle des fêtes. Concocted by a group of hunters from the Entente Cassagnes/Comps/Salmiech. Price 18? Early booking essential: 06 81 69 73 14 or 06 42 67 93 89.
