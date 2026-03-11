Repas de la Chasse

Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Menu sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

12h Salle des fêtes. Concocté par un groupe de chasseurs de l’Entente Cassagnes/Comps/Salmiech. Tarif 18€. Sur réservation impérative au plus tôt au 06 81 69 73 14 ou au 06 42 67 93 89.

18 .

Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12pm Salle des fêtes. Concocted by a group of hunters from the Entente Cassagnes/Comps/Salmiech. Price 18? Early booking essential: 06 81 69 73 14 or 06 42 67 93 89.

L’événement Repas de la Chasse Comps-la-Grand-Ville a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)