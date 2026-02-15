Repas de la chasse Dampniat
Repas de la chasse Dampniat samedi 21 mars 2026.
Repas de la chasse
Dampniat Corrèze
Repas organisé par la Société de Chasse.
A 20h à la salle polyvalente.
Tarif 25€ adultes, 10€ -12 ans. .
Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 36 99 93
