Repas de la chasse

Dampniat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Repas organisé par la Société de Chasse.

A 20h à la salle polyvalente.

Tarif 25€ adultes, 10€ -12 ans. .

Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 36 99 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de la chasse

L’événement Repas de la chasse Dampniat a été mis à jour le 2026-02-18 par Brive Tourisme