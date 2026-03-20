Repas de la chasse Léon

Repas de la chasse Salle de la Huchette Léon 2026-04-04

Repas de la chasse Léon samedi 4 avril 2026.

Repas de la chasse

Salle de la Huchette Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Repas ouvert à tous.
Menu 25 € vin compris.
Sur inscriptions avant le 21 mars au 06 88 43 39 52 ou au 06 83 52 22 04.   .

Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 22 04 

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English : Repas de la chasse

L’événement Repas de la chasse Léon a été mis à jour le 2026-03-17 par Côte Landes Nature Tourisme

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