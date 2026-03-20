Repas de la chasse Léon
Repas de la chasse Léon samedi 4 avril 2026.
Repas de la chasse
Salle de la Huchette Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Repas ouvert à tous.
Menu 25 € vin compris.
Sur inscriptions avant le 21 mars au 06 88 43 39 52 ou au 06 83 52 22 04. .
Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 22 04
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English : Repas de la chasse
L’événement Repas de la chasse Léon a été mis à jour le 2026-03-17 par Côte Landes Nature Tourisme