Repas de la chasse

Salle de la Huchette Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Repas ouvert à tous.

Menu 25 € vin compris.

Sur inscriptions avant le 21 mars au 06 88 43 39 52 ou au 06 83 52 22 04. .

Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 22 04

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English : Repas de la chasse

L’événement Repas de la chasse Léon a été mis à jour le 2026-03-17 par Côte Landes Nature Tourisme