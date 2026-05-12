Repas de la chasse Salle Polyvalente Losse

Losse

Repas de la chasse

Salle Polyvalente 1 D377 Losse Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Après des heures à courir derrière le gibier, il est temps pour les chasseurs de Losse de passer à table et vous y êtes conviés !

Pensez à faire votre réservation avant le 10 Juin !

Après des heures à courir derrière le gibier, il est temps pour les chasseurs de Losse de passer à table et vous y êtes conviés !

Au menu Kir de bienvenue | Salade du chasseur | Chipirons à la basquaise | Pavé de biche Frites | Fromage et son délice de l’escargot | Café gourmand lossais | Vin Digestif. Champagne et vin bouché en supplément.

Pensez à faire votre réservation avant le 10 Juin ! .

Salle Polyvalente 1 D377 Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 72 93 19

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English : Repas de la chasse

After hours of chasing game, it’s time for the Losse hunters to sit down to dinner, and you’re invited!

Don’t forget to make your reservation before June 10!

L’événement Repas de la chasse Losse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Landes d’Armagnac