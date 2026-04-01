Repas de la chasse Salle des fêtes Loussous-Débat

Loussous-Débat

Repas de la chasse

Salle des fêtes LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat Gers

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Un moment de convivialité et de gourmandise à ne pas manquer !

La société de chasse de Loussous-Débat vous convie à son repas de la chasse, un événement festif où la gastronomie et la convivialité seront à l’honneur. Venez partager un repas généreux, préparé avec soin, mettant à l’honneur les produits du terroir et le gibier local.

Un menu gourmand et authentique

Consommé aux perles du japon

Salade gasconne

Merlu sauce normande

Sanglier à la broche et sa garniture

Salade, fromage de brebis

Pêche melba

Café armagnac et vin compris

Un banquet placé sous le signe du partage et de la tradition, idéal pour les amateurs de bonne cuisine et d’ambiance chaleureuse ! Pensez à réserver.

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Salle des fêtes LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat 32290 Gers Occitanie +33 6 70 94 40 80 mairiedeloussousdebat@orange.fr

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English :

A moment of conviviality and indulgence not to be missed!

The Loussous-Débat hunting club invites you to its hunting feast, a festive event where gastronomy and conviviality take center stage. Come and share a generous, carefully prepared meal, featuring local produce and game.

An authentic gourmet menu

Consommé with Japanese pearls

Gascon salad

Hake with Normandy sauce

Spit-roasted wild boar with garnish

Salad with ewe’s milk cheese

Peach melba

Armagnac coffee and wine included

A banquet of sharing and tradition, ideal for lovers of good food and a warm atmosphere! Don’t forget to book.

L’événement Repas de la chasse Loussous-Débat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65