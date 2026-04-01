Repas de la chasse Salle des fêtes Loussous-Débat
Repas de la chasse Salle des fêtes Loussous-Débat dimanche 19 avril 2026.
Loussous-Débat
Repas de la chasse
Salle des fêtes LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat Gers
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Un moment de convivialité et de gourmandise à ne pas manquer !
La société de chasse de Loussous-Débat vous convie à son repas de la chasse, un événement festif où la gastronomie et la convivialité seront à l’honneur. Venez partager un repas généreux, préparé avec soin, mettant à l’honneur les produits du terroir et le gibier local.
Un menu gourmand et authentique
Consommé aux perles du japon
Salade gasconne
Merlu sauce normande
Sanglier à la broche et sa garniture
Salade, fromage de brebis
Pêche melba
Café armagnac et vin compris
Un banquet placé sous le signe du partage et de la tradition, idéal pour les amateurs de bonne cuisine et d’ambiance chaleureuse ! Pensez à réserver.
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Salle des fêtes LOUSSOUS-DEBAT Loussous-Débat 32290 Gers Occitanie +33 6 70 94 40 80 mairiedeloussousdebat@orange.fr
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English :
A moment of conviviality and indulgence not to be missed!
The Loussous-Débat hunting club invites you to its hunting feast, a festive event where gastronomy and conviviality take center stage. Come and share a generous, carefully prepared meal, featuring local produce and game.
An authentic gourmet menu
Consommé with Japanese pearls
Gascon salad
Hake with Normandy sauce
Spit-roasted wild boar with garnish
Salad with ewe’s milk cheese
Peach melba
Armagnac coffee and wine included
A banquet of sharing and tradition, ideal for lovers of good food and a warm atmosphere! Don’t forget to book.
L’événement Repas de la chasse Loussous-Débat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65