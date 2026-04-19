Lubbon

Repas de la chasse

Lubbon Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’ACCA de Lubbon vous invite à son repas !

Au menu Mise en bouche | Apéro | Tapas des chasseurs | Bouillon vermicelle | Salade de pot au feu de cerf | Sanglier à la broche et pommes forestières | Dessert | Café et Vins.

Ouvert à tous, n’hésitez pas à vous inscrire !

L’ACCA de Lubbon vous invite à son repas !

Rendez-vous le dimanche 19 avril 2026 pour un moment convivial et gourmand.

Au menu Mise en bouche | Apéro | Tapas des chasseurs | Bouillon vermicelle | Salade de pot au feu de cerf | Sanglier à la broche et pommes forestières | Dessert | Café et Vins.

Ouvert à tous, n’hésitez pas à vous inscrire ! .

Lubbon 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 52 18 92

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English : Repas de la chasse

The Lubbon ACCA invites you to its meal!

On the menu: Mise en bouche | Aperitif | Hunters’ tapas | Vermicelli broth | Venison stew salad | Spit-roasted wild boar and forest apples | Dessert | Coffee and wine.

Open to all, register now!

L’événement Repas de la chasse Lubbon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Landes d’Armagnac