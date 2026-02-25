Repas de la chasse

Salle des fêtes Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les chasseurs de la société de chasse de Payrignac sont heureux de vous convier à leur repas ! Une tombola sera organisée lots de gibier et jambon de pays à gagner !

Les chasseurs de la société de chasse de Payrignac sont heureux de vous convier à leur repas ! Une tombola sera organisée lots de gibier et jambon de pays à gagner !

.

Salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 22 97 77 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The hunters of the Payrignac hunting society are pleased to invite you to their meal! A tombola will be organized: game prizes and local ham to be won!

L’événement Repas de la chasse Payrignac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Gourdon