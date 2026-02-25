Repas de la chasse Payrignac
Repas de la chasse Payrignac samedi 14 mars 2026.
Repas de la chasse
Salle des fêtes Payrignac Lot
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les chasseurs de la société de chasse de Payrignac sont heureux de vous convier à leur repas ! Une tombola sera organisée lots de gibier et jambon de pays à gagner !
Salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 22 97 77 74
English :
The hunters of the Payrignac hunting society are pleased to invite you to their meal! A tombola will be organized: game prizes and local ham to be won!
L’événement Repas de la chasse Payrignac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Gourdon