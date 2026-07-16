Repas de la fête de la mer Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz
dimanche 2 août 2026 · Quai du Général Leclerc de Hautecloque · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Repas de la fête de la mer
Quai du Général Leclerc de Hautecloque Port de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 15:00:00
Date(s) :
2026-08-02
10h30: Messe à l’église de Saint Jean de Luz
13h: Repas animé par le groupe ALAIAK
Pas de menu enfant
Sangria servie à table
Assiette de charcuterie
Merlu du pêcheur
Fromage de brebis
1 Gâteau Basque à la crème individuel
Vin Rouge ou Rosé
Café compris
Billetterie à l’office de tourisme et à leur local à côté de la grillerie du port le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h
ATTENTION la billetterie s’arrête le samedi 01/08/26 à 18h30 .
Quai du Général Leclerc de Hautecloque Port de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de la fête de la mer
L’événement Repas de la fête de la mer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert au kiosque Chants basques avec Kanta Donibane Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 19 juillet 2026
- Stage d’été: Marche aquatique La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz 19 juillet 2026
- Bal au kiosque avec Heptagone Toro de Fuego et bataille de confettis Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 19 juillet 2026
- Stage clown Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz 19 juillet 2026
- Stage de surf avec l’Artha Surf Club Saint-Jean-de-Luz 20 juillet 2026