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Repas de la fête de la mer Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz

dimanche 2 août 2026 · Quai du Général Leclerc de Hautecloque · Saint-Jean-de-Luz

Repas de la fête de la mer Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Quai du Général Leclerc de Hautecloque
Adresse
Port de Saint Jean de Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Repas de la fête de la mer

Quai du Général Leclerc de Hautecloque Port de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :
2026-08-02

10h30: Messe à l’église de Saint Jean de Luz
13h: Repas animé par le groupe ALAIAK
Pas de menu enfant
Sangria servie à table
Assiette de charcuterie
Merlu du pêcheur
Fromage de brebis
1 Gâteau Basque à la crème individuel
Vin Rouge ou Rosé
Café compris
Billetterie à l’office de tourisme et à leur local à côté de la grillerie du port le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h
ATTENTION la billetterie s’arrête le samedi 01/08/26 à 18h30   .

Quai du Général Leclerc de Hautecloque Port de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Repas de la fête de la mer

L’événement Repas de la fête de la mer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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