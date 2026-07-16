Repas de la fête de la mer Quai du Général Leclerc de Hautecloque Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Repas de la fête de la mer

Quai du Général Leclerc de Hautecloque Port de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-08-02

10h30: Messe à l’église de Saint Jean de Luz

13h: Repas animé par le groupe ALAIAK

Pas de menu enfant

Sangria servie à table

Assiette de charcuterie

Merlu du pêcheur

Fromage de brebis

1 Gâteau Basque à la crème individuel

Vin Rouge ou Rosé

Café compris

Billetterie à l’office de tourisme et à leur local à côté de la grillerie du port le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h

ATTENTION la billetterie s’arrête le samedi 01/08/26 à 18h30 .

Quai du Général Leclerc de Hautecloque Port de Saint Jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Repas de la fête de la mer

L’événement Repas de la fête de la mer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque