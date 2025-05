REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES – l’Espinas Route des Crêtes Ventalon en Cévennes, 25 mai 2025 07:00, Ventalon en Cévennes.

Lozère

REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES l'Espinas Route des Crêtes Relais de l'Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : 26.9 EUR

Adulte

Date : 2025-05-25

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Le relais de l’Espinas propose un MENU SPECIAL Fête des Mères

DIMANCHE 25 MAI MIDI

Cake légumes et saumon fumé / Salade de gésiers et magret fumé

Ris de veau sauce aux girolles / Magret de canard sauce au miel

Tarte aux fruits rouges / Moelleux à la châtaigne

26.9 EUROS

l’Espinas Route des Crêtes Relais de l’Espinas

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 51 09 40 28

English :

Le relais de l’Espinas offers a special Mother’s Day MENU

SUNDAY MAY 25 LUNCHTIME

Vegetable and smoked salmon cake / Salad of gizzards and smoked duck breast

Veal sweetbreads with chanterelle mushroom sauce / Duck breast with honey sauce

Red fruit tart / Sweet chestnut cake

26.9 EUROS

German :

Das Relais de l’Espinas bietet ein MUTTERTAGS-SPEZIALMENÜ an

SONNTAG, 25. MAI MITTAGS

Gemüse-Cake mit Räucherlachs / Salat mit Blättermagen und geräucherter Entenbrust

Kalbsbries mit Pfifferlingssauce / Entenbrust mit Honigsauce

Tarte mit roten Früchten / Moelleux mit Kastanien

26.9 EUR

Italiano :

Il Relais de l’Espinas propone un MENU’ SPECIALE PER LA FESTA DELLA MADRE

DOMENICA 25 MAGGIO ORA DI PRANZO

Torta di verdure e salmone affumicato / Insalata di ventrigli e petto d’anatra affumicato

Animelle di vitello con salsa di funghi finferli / Petto d’anatra con salsa al miele

Crostata di frutti rossi / Torta di castagne

26.9 EURO

Espanol :

El Relais de l’Espinas ofrece un MENÚ ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

DOMINGO 25 DE MAYO MEDIODÍA

Pastel de verduras y salmón ahumado / Ensalada de mollejas y magret de pato ahumado

Mollejas de ternera con salsa de rebozuelos / Magret de pato con salsa de miel

Tarta de frutos rojos / Tarta de castañas

26.9 EUROS

