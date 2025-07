Repas de la fête Nationale de « Thouars en fête » Thouars

Repas de la fête Nationale de « Thouars en fête »

Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Thouars En Fête, en partenariat avec Le Brazza Thouars, vous invite à partager un moment convivial autour d’un repas. Au menu, pour vous régaler piémontaise, jambon braisé, mogettes, fromage, tarte aux pommes.

Buvette sur place. Attention, les places sont limitées réservations obligatoires. .

Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 90 59 20

English : Repas de la fête Nationale de « Thouars en fête »

Thouars En Fête, in partnership with Le Brazza Thouars, invites you to share a convivial moment over a meal.

German : Repas de la fête Nationale de « Thouars en fête »

Thouars En Fête lädt Sie in Zusammenarbeit mit Le Brazza Thouars dazu ein, einen geselligen Moment bei einem Essen zu verbringen.

Italiano :

Thouars En Fête, in collaborazione con Le Brazza Thouars, vi invita a condividere un momento di convivialità davanti a un pasto.

Espanol : Repas de la fête Nationale de « Thouars en fête »

Thouars En Fête, en colaboración con Le Brazza Thouars, le invita a compartir un momento de convivencia en torno a una comida.

