Repas de la Fête Nationale
Vielle-Soubiran
13 juillet 2025 19:00

Landes

Salle des Fêtes
Vielle-Soubiran
Landes

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à l’inauguration du local de chasse à 19 heures qui sera suivi d’un apéritif, ainsi qu’au repas qui sera servi à la Salle des Fêtes à partir de 20 heures 30

Inscriptions à la Mairie avant le 9 Juillet 2025.

Au menu Apéritif | Entrée | Entrecôte-Frites | Croustade | Café et vin compris.

A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.

Inscriptions à la Mairie avant le 9 Juillet 2025.

Paiement à l’inscription .

le bourg Salle des Fêtes

Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 74 commune.vielle.soubiran@wanadoo.fr

English : Repas de la Fête Nationale

On the occasion of the Fête Nationale, the municipality is pleased to invite you to the inauguration of the hunting lodge at 7 p.m., followed by an aperitif, and to the meal to be served at the Salle des Fêtes from 8.30 p.m

Registration at the Mairie before July 9, 2025.

German : Repas de la Fête Nationale

Anlässlich des Nationalfeiertags freut sich die Gemeinde, Sie zur Einweihung des Jagdlokals um 19 Uhr mit anschließendem Aperitif sowie zum Essen im Festsaal ab 20.30 Uhr einzuladen

Anmeldung im Rathaus bis zum 9. Juli 2025.

Italiano :

In occasione della Fête Nationale, il Comune è lieto di invitarvi all’inaugurazione della casa di caccia alle 19.00, seguita da un aperitivo, e al pranzo che sarà servito nella Salle des Fêtes a partire dalle 20.30

Si prega di iscriversi presso il Municipio entro il 9 luglio 2025.

Espanol : Repas de la Fête Nationale

Con motivo de la Fiesta Nacional, el Ayuntamiento tiene el placer de invitarle a la inauguración del pabellón de caza a las 19.00 horas, seguida de un aperitivo, y a la comida que se servirá en la Sala de Fiestas a partir de las 20.30 horas

Le rogamos se inscriba en el Ayuntamiento antes del 9 de julio de 2025.

