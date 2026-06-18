Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas de la Fête Nationale le bourg Vielle-Soubiran

Repas de la Fête Nationale le bourg Vielle-Soubiran

Repas de la Fête Nationale le bourg Vielle-Soubiran lundi 13 juillet 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 40240 Vielle-Soubiran

Département : Landes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Vielle-Soubiran

Repas de la Fête Nationale

le bourg Salle des Fêtes Vielle-Soubiran Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à un repas qui sera servi à la Salle des Fêtes.
A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.
Inscriptions à la Mairie avant le 8 Juillet 2026.
Paiement à l’inscription
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à un repas qui sera servi à la Salle des Fêtes.
Au menu Apéritif | Entrée | Entrecôte-Frites | Croustade aux pommes et sa boule de glace | Café et vin compris.
A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.
Inscriptions à la Mairie avant le 8 Juillet 2026.
Paiement à l’inscription   .

le bourg Salle des Fêtes Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 74  commune.vielle.soubiran@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de la Fête Nationale

To celebrate National Day, the municipality is pleased to invite you to a meal that will be served at the Salle des Fêtes.
At 11:00 p.m., a fireworks display will light up the starry sky.
Please register at City Hall by July 8, 2026.
Payment is due upon registration.

L’événement Repas de la Fête Nationale Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Landes d’Armagnac

À voir aussi à Vielle-Soubiran (Landes)