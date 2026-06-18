Repas de la Fête Nationale le bourg Vielle-Soubiran

Vielle-Soubiran

Repas de la Fête Nationale

le bourg Salle des Fêtes Vielle-Soubiran Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à un repas qui sera servi à la Salle des Fêtes.

A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.

Inscriptions à la Mairie avant le 8 Juillet 2026.

Paiement à l’inscription

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à un repas qui sera servi à la Salle des Fêtes.

Au menu Apéritif | Entrée | Entrecôte-Frites | Croustade aux pommes et sa boule de glace | Café et vin compris.

A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.

Inscriptions à la Mairie avant le 8 Juillet 2026.

Paiement à l’inscription .

le bourg Salle des Fêtes Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 74 commune.vielle.soubiran@orange.fr

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English : Repas de la Fête Nationale

To celebrate National Day, the municipality is pleased to invite you to a meal that will be served at the Salle des Fêtes.

At 11:00 p.m., a fireworks display will light up the starry sky.

Please register at City Hall by July 8, 2026.

Payment is due upon registration.

L’événement Repas de la Fête Nationale Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Landes d’Armagnac