Repas de la Fête Nationale le bourg Vielle-Soubiran
Repas de la Fête Nationale le bourg Vielle-Soubiran lundi 13 juillet 2026.
Vielle-Soubiran
Repas de la Fête Nationale
le bourg Salle des Fêtes Vielle-Soubiran Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à un repas qui sera servi à la Salle des Fêtes.
A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.
Inscriptions à la Mairie avant le 8 Juillet 2026.
Paiement à l’inscription
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité a le plaisir de vous convier à un repas qui sera servi à la Salle des Fêtes.
Au menu Apéritif | Entrée | Entrecôte-Frites | Croustade aux pommes et sa boule de glace | Café et vin compris.
A 23h, un feu d’artifices illuminera le ciel étoilé.
Inscriptions à la Mairie avant le 8 Juillet 2026.
Paiement à l’inscription .
le bourg Salle des Fêtes Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 64 74 commune.vielle.soubiran@orange.fr
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English : Repas de la Fête Nationale
To celebrate National Day, the municipality is pleased to invite you to a meal that will be served at the Salle des Fêtes.
At 11:00 p.m., a fireworks display will light up the starry sky.
Please register at City Hall by July 8, 2026.
Payment is due upon registration.
L’événement Repas de la Fête Nationale Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Landes d’Armagnac