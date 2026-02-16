Repas de la gym à Eugénie Eugénie-les-Bains

Repas de la gym à Eugénie

Repas landais vendredi 27 mars 2026 à 20 heures, salle d’animation

Menu verre de l’amitié, assiette de la gym, confit de canard, pomme au four, salade, fromage, tourtière, vin et café compris

animation DJ Dédé

Tarif 18 euros

Réservation avant le 26 mars au 06 83 21 85 48 ou au 06 09 74 89 75 .

Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 85 48

