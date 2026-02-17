Repas de la J.A Andouille Purée Salle Louis Yhuel Arzano

Repas de la J.A Andouille Purée

Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano Finistère

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Plat, fromage, dessert, café.

Andouille purée (ou saucisse).

Pour emporter, prévoir ses contenants.

Réservation avant le 1er mars. .

Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 09 25 50 67

