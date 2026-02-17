Repas de la J.A Andouille Purée Salle Louis Yhuel Arzano
Repas de la J.A Andouille Purée
Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
2026-03-07
Plat, fromage, dessert, café.
Andouille purée (ou saucisse).
Pour emporter, prévoir ses contenants.
Réservation avant le 1er mars. .
Salle Louis Yhuel 6 Rue de Keralve Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 09 25 50 67
