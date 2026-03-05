Repas de la JAO Basket Oloron-Sainte-Marie
Repas de la JAO Basket Oloron-Sainte-Marie samedi 7 mars 2026.
Repas de la JAO Basket
Salle Scohy Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Dans le cadre du derby basco-béarnais de Régional 1 Nouvelle-Aquitaine JAO-Urcuit, la commission animation de la JAO Basket organise un repas d’après-match avec magret de canard, frites, fromage et dessert. Sur inscription par téléphone ou sur HelloAsso. .
Salle Scohy Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 49 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de la JAO Basket
L’événement Repas de la JAO Basket Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn