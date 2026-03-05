Repas de la JAO Basket Oloron-Sainte-Marie

Repas de la JAO Basket

Salle Scohy Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre du derby basco-béarnais de Régional 1 Nouvelle-Aquitaine JAO-Urcuit, la commission animation de la JAO Basket organise un repas d’après-match avec magret de canard, frites, fromage et dessert. Sur inscription par téléphone ou sur HelloAsso. .

Salle Scohy Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 49 06

