Informations pratiques

Bahus-Soubiran

Repas de la pelere du cochon

Salle des fêtes Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:30:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Re pas de la pélère à Bahus soubiran

Dimanche 27 Septembre salle des fêtes

12h30: Repas de la pélère du cochon animé par Michel DANEY et Daniel EPY

Menu à 29 Euro : Sauce leyts sur galette d’escamtoum, jambon cuit à la broche au feu de bois, haricots blancs cuisinés à la couenne, salade, fromage de vache , pastis landais crème vanille. Boissons comprises, réservations avant le 18 septembre

Cathy 06 79 27 97 28 ,j.jacques 06 11 68 95 18 .

Salle des fêtes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 27 97 28

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English : Repas de la pelere du cochon

L’événement Repas de la pelere du cochon Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie