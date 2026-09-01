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Repas de la pelere du cochon Bahus-Soubiran

dimanche 27 septembre 2026 · Bahus-Soubiran

Repas de la pelere du cochon Bahus-Soubiran

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
40320 Bahus-Soubiran
Département
Landes
Tarif
29 29 Tarif de base - plein tarif

Bahus-Soubiran

Repas de la pelere du cochon

Salle des fêtes Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Re pas de la pélère à Bahus soubiran
Dimanche 27 Septembre salle des fêtes
12h30: Repas de la pélère du cochon animé par Michel DANEY et Daniel EPY
Menu à 29 Euro : Sauce leyts sur galette d’escamtoum, jambon cuit à la broche au feu de bois, haricots blancs cuisinés à la couenne, salade, fromage de vache , pastis landais crème vanille. Boissons comprises, réservations avant le 18 septembre
Cathy 06 79 27 97 28 ,j.jacques 06 11 68 95 18   .

Salle des fêtes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 27 97 28 

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English : Repas de la pelere du cochon

L’événement Repas de la pelere du cochon Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie

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