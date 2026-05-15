Feyt

Repas de la Saint-Clair

Le Bourg Feyt Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Fête patronale de la Saint-Clair organisé par le comité des fêtes Les Feyt’Arts à la salle des fêtes de Feyt.

Repas, au menu: buffet crudités rôti de porc, pommes de terre, grenailles, salade, fromage, dessert, glacé, Tarifs 18 € pour les adultes et 12 € pour les enfants jusqu’à 12 ans

Sur réservation au 06 95 44 68 80. .

Le Bourg Feyt 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 44 68 80

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English : Repas de la Saint-Clair

L’événement Repas de la Saint-Clair Feyt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze