Repas de la Saint-Clair Feyt
Repas de la Saint-Clair Feyt dimanche 7 juin 2026.
Feyt
Repas de la Saint-Clair
Le Bourg Feyt Corrèze
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Fête patronale de la Saint-Clair organisé par le comité des fêtes Les Feyt’Arts à la salle des fêtes de Feyt.
Repas, au menu: buffet crudités rôti de porc, pommes de terre, grenailles, salade, fromage, dessert, glacé, Tarifs 18 € pour les adultes et 12 € pour les enfants jusqu’à 12 ans
Sur réservation au 06 95 44 68 80. .
Le Bourg Feyt 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 44 68 80
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English : Repas de la Saint-Clair
L’événement Repas de la Saint-Clair Feyt a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze