Repas de la Saint-Jean – Saint-Cirq-Lapopie, 7 juin 2025 19:00, Saint-Cirq-Lapopie.

Repas de la Saint-Jean Lac de Pradines Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Venez célébrer la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale au bord du lac de Pradines !

Au programme un délicieux repas en plein air suivi d’une soirée dansante animée par la disco mobile Oc’Holiday.

Menu à 20 €

Apéritif

Soupe à l’oignon

Melon au porto

Blanquette de veau

Cabécou

Dessert de saison

Merci de prendre vos couverts. 20 .

Lac de Pradines

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 15 95 16 16

English :

Come and celebrate Midsummer’s Day in a festive and convivial atmosphere on the banks of the Pradines lake!

On the program: a delicious open-air meal followed by a dance party hosted by the Oc?Holiday mobile disco.

German :

Feiern Sie das Johannisfest in einer festlichen und geselligen Atmosphäre am Ufer des Sees von Pradines!

Auf dem Programm steht ein köstliches Essen im Freien, gefolgt von einem Tanzabend, der von der mobilen Disco Oc?Holiday angeführt wird.

Italiano :

Venite a festeggiare il giorno di mezza estate in un’atmosfera festosa e amichevole sulle rive del lago di Pradines!

In programma: un delizioso pasto all’aperto seguito da balli e dall’animazione della discoteca mobile Oc’Holiday.

Espanol :

Venga a celebrar el solsticio de verano en un ambiente festivo y cordial a orillas del lago de Pradines

En el programa: una deliciosa comida al aire libre seguida de baile y animación a cargo de la discoteca móvil Oc’Holiday.

L’événement Repas de la Saint-Jean Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-05-20 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie