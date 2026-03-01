Repas de la Saint-Patrick

à la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez fêter la St Patrick à Bize !

Au menu

Salade César

Joue de porc et pommes de terre

Fromage

Croustade

Vin

Café

Tarifs 20€ par adulte et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans.

es inscriptions sont à faire avant le 17 mars auprès d’Emilie au 06 18 80 09 32.

Venez nombreux pour passer une soirée conviviale et festive !

à la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 80 09 32 comitefetes.bize65@gmail.com

English :

Come and celebrate St Patrick’s Day in Bize!

On the menu:

Caesar salad

Pork cheek and potatoes

Cheese

Croustade

Wine

Coffee

Prices: 20? per adult and 10? for children under 12.

o register before March 17 with Emilie on 06 18 80 09 32.

Come one, come all for a convivial and festive evening!

