Repas de la Saint-Patrick à la place de la mairie Bize
samedi 21 mars 2026.
Repas de la Saint-Patrick
à la place de la mairie BIZE Bize Hautes-Pyrénées
2026-03-21 19:30:00
2026-03-21
Venez fêter la St Patrick à Bize !
Au menu
Salade César
Joue de porc et pommes de terre
Fromage
Croustade
Vin
Café
Tarifs 20€ par adulte et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Les inscriptions sont à faire avant le 17 mars auprès d'Emilie au 06 18 80 09 32.
Venez nombreux pour passer une soirée conviviale et festive !
à la place de la mairie BIZE Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 80 09 32 comitefetes.bize65@gmail.com
English :
Come and celebrate St Patrick’s Day in Bize!
On the menu:
Caesar salad
Pork cheek and potatoes
Cheese
Croustade
Wine
Coffee
Prices: 20? per adult and 10? for children under 12.
To register before March 17 with Emilie on 06 18 80 09 32.
Come one, come all for a convivial and festive evening!
