Repas de la Saint Patrick Espace Georges Jouvin Pertuis

Repas de la Saint Patrick

Vendredi 3 avril 2026 jusqu’à 19h30. Espace Georges Jouvin 116 rue Henry Silvy Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03 19:30:00

Date(s) :

2026-04-03

le comité de Jumelage Petuis-Alton organise un repas pour fêter la Saint Patrick le vendredi 3 avril à 19h30 à l’espace Georges Jouvin.

Réservation et paiement obligatoire à l’adresse pertuis.alton@gmail.com

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Espace Georges Jouvin 116 rue Henry Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis.alton@gmail.com

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English :

the Petuis-Alton Twinning Committee is organizing a meal to celebrate Saint Patrick’s Day on Friday April 3 at 7.30pm at the Espace Georges Jouvin.

Reservations and payment required at: pertuis.alton@gmail.com

L’événement Repas de la Saint Patrick Pertuis a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Pertuis