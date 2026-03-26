Repas de la Saint Patrick Espace Georges Jouvin Pertuis
Repas de la Saint Patrick Espace Georges Jouvin Pertuis vendredi 3 avril 2026.
Repas de la Saint Patrick
Vendredi 3 avril 2026 jusqu’à 19h30. Espace Georges Jouvin 116 rue Henry Silvy Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03 19:30:00
Date(s) :
2026-04-03
le comité de Jumelage Petuis-Alton organise un repas pour fêter la Saint Patrick le vendredi 3 avril à 19h30 à l’espace Georges Jouvin.
Réservation et paiement obligatoire à l’adresse pertuis.alton@gmail.com
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Espace Georges Jouvin 116 rue Henry Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis.alton@gmail.com
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English :
the Petuis-Alton Twinning Committee is organizing a meal to celebrate Saint Patrick’s Day on Friday April 3 at 7.30pm at the Espace Georges Jouvin.
Reservations and payment required at: pertuis.alton@gmail.com
L’événement Repas de la Saint Patrick Pertuis a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Pertuis
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