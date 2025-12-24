Repas de la Saint Sylvestre au Bistrot Régent

Place de la liberté Capbreton Landes

Tarif : 31 – 31 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Et si on fêtait la nouvelle année ensemble ?

Parce qu’on le sait… Manger, ça rassemble ! On trinque et chez Bistro Régent, on adore ça

Notre Menu à 31€ est parfait pour fêter le nouvel an !

Place de la liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 71 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de la Saint Sylvestre au Bistrot Régent

How about celebrating the New Year together?

Because we know? Eating brings people together! Let’s toast, and at Bistro Régent, we love it!

Our 31? menu is the perfect way to ring in the New Year!

L’événement Repas de la Saint Sylvestre au Bistrot Régent Capbreton a été mis à jour le 2025-12-21 par OTI LAS