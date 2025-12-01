Repas de la Saint Sylvestre

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31 22:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon au Comptoir JOA.

Le 31 décembre, venez célébrer la nouvelle année autour d’un menu d’exception imaginé pour l’occasion, dans une atmosphère chaleureuse et festive. .

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 01 m.delafosse@joa.fr

English : Repas de la Saint Sylvestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas de la Saint Sylvestre Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-24 par OTGTM BIT Granville