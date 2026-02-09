Repas de la Saint Valentin à l’Aïnhoa à Etauliers Restaurant l’Aïnhoa Étauliers

Repas de la Saint Valentin à l’Aïnhoa à Etauliers

Restaurant l’Aïnhoa 8 route de Saintes Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant l’Aïnhoa vous invite à venir dîner en amoureux le vendredi 14 février !

Menu disponible sur l’affiche.

Réservation vivement conseillée au 05 57 33 09 39 .

Restaurant l’Aïnhoa 8 route de Saintes Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 33 09 39

