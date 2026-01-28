Repas de la Saint-Valentin à l’Évidence L’Évidence Cazals

Repas de la Saint-Valentin à l’Évidence

L’Évidence 228 place Hugues Salel Cazals Lot

Tarif : 80 – 80 – EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, le restaurant l'Évidence vous ouvre ses portes ! Venez réveiller vos papilles en dégustant le menu concocté spécialement pour cette occasion.

For Valentine’s Day, the restaurant l'Évidence opens its doors to you! Come and awaken your taste buds with a menu concocted especially for the occasion.

