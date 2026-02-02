Repas de la Saint Valentin à l’Osmose au Pontet d’Eyrans Eyrans
Eyrans Gironde
L’Osmose vous invite à venir dîner en amoureux le samedi 14 février !
Menu disponible sur l’affiche.
Uniquement le samedi soir
Pensez à réserver au 05 57 64 55 80 .
Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 55 80
