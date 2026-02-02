Repas de la Saint Valentin à l’Osmose au Pontet d’Eyrans

Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’Osmose vous invite à venir dîner en amoureux le samedi 14 février !

Menu disponible sur l’affiche.

Uniquement le samedi soir

Pensez à réserver au 05 57 64 55 80 .

Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 55 80

