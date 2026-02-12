Repas de la Saint Valentin à Vue sur Gindou Vue sur Gindou Gindou
Repas de la Saint Valentin à Vue sur Gindou Vue sur Gindou Gindou samedi 14 février 2026.
Repas de la Saint Valentin à Vue sur Gindou
Vue sur Gindou Chemin de Rigal Gindou Lot
Tarif : 40 – 40 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le restaurant Vue sur Gindou se pare des couleurs de la Saint Valentin et vous propose un menu élaboré spécialement pour l'occasion ! Venez en profiter !
Le restaurant Vue sur Gindou se pare des couleurs de la Saint Valentin et vous propose un menu élaboré spécialement pour l'occasion ! Venez en profiter !
.
Vue sur Gindou Chemin de Rigal Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 71 16 95 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vue sur Gindou restaurant is decked out in Valentine's Day colors and offering a menu specially crafted for the occasion! Come and enjoy!
L’événement Repas de la Saint Valentin à Vue sur Gindou Gindou a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Gourdon