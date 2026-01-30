Repas de la Saint-Valentin au restaurant Delicatessens à Gourdon Domaine du Berthiol Gourdon
Repas de la Saint-Valentin au restaurant Delicatessens à Gourdon
Domaine du Berthiol 725, Route de Saint-Chamarand Gourdon Lot
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : 2026-02-14
Le restaurant Delicatessens propose deux menus spécial Saint-Valentin un menu à découvrir au restaurant et un menu à déguster à la maison, concoctés pour célébrer l'amour avec des saveurs gourmandes et une atmosphère romantique.
+33 5 65 32 70 56 contact@delicatessens.fr
English :
The Delicatessens restaurant offers two special Valentine’s Day menus: one to discover at the restaurant and one to enjoy at home, concocted to celebrate love with gourmet flavors and a romantic atmosphere.
