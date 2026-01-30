Repas de la Saint-Valentin au restaurant Delicatessens à Gourdon Domaine du Berthiol Gourdon

Repas de la Saint-Valentin au restaurant Delicatessens à Gourdon

Domaine du Berthiol 725, Route de Saint-Chamarand Gourdon Lot

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant Delicatessens propose deux menus spécial Saint-Valentin un menu à découvrir au restaurant et un menu à déguster à la maison, concoctés pour célébrer l'amour avec des saveurs gourmandes et une atmosphère romantique.

Domaine du Berthiol 725, Route de Saint-Chamarand Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 70 56 contact@delicatessens.fr

English :

The Delicatessens restaurant offers two special Valentine’s Day menus: one to discover at the restaurant and one to enjoy at home, concocted to celebrate love with gourmet flavors and a romantic atmosphere.

