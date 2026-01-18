Repas de la saint valentin Salle polyvalente Boussac

Repas de la saint valentin

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac Creuse

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Repas avec spectacle de cabaret. 30 danseurs, danseuses, chanteurs & chanteuses.

Repas Salade pamplemousse, avocat & saumon, bœuf carbonade, salade & fromage, omelette norvégienne. .

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05 claire.faroche@cegetel.net

