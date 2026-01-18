Repas de la saint valentin Salle polyvalente Boussac
Repas de la saint valentin Salle polyvalente Boussac samedi 14 février 2026.
Repas de la saint valentin
Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac Creuse
Tarif : – – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Repas avec spectacle de cabaret. 30 danseurs, danseuses, chanteurs & chanteuses.
Repas Salade pamplemousse, avocat & saumon, bœuf carbonade, salade & fromage, omelette norvégienne. .
Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05 claire.faroche@cegetel.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de la saint valentin
L’événement Repas de la saint valentin Boussac a été mis à jour le 2026-01-15 par Creuse Confluence Tourisme