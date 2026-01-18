Repas de la saint valentin Salle polyvalente Boussac

Repas de la saint valentin Salle polyvalente Boussac samedi 14 février 2026.

Repas de la saint valentin

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac Creuse

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Repas avec spectacle de cabaret. 30 danseurs, danseuses, chanteurs & chanteuses.
Repas Salade pamplemousse, avocat & saumon, bœuf carbonade, salade & fromage, omelette norvégienne.   .

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05  claire.faroche@cegetel.net

